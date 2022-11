La sorella di Clizia Incorvaia varca la porta del Grande Fratello Vip: è subito scontro con Antonella Fiordelisi

Se ne vedranno delle belle nelle prossime ore al Grande Fratello Vip. A varcare la porta della casa più spiata di Italia, ieri sera durante la diretta su Canale Cinque capitana da Alfonso Signorini, l'empedoclina Micol Incorvaia, sorella di Clizia che proprio al Grande Fratello Vip ha trovato il suo amore Paolo Ciavarro dal quale ha avuto il piccolo Gabriele battezzato lo scorsa estate proprio ad Agrigento.

Con la notizia dell’entrata della 29enne, sorella monore di Clizia molto somigliante all’influencer, non sono mancate le scintille, perché Micol è anche l’ex fidanzata di Edoardo Donnamaria concorrente della casa che attualmente ha un flirt con Antonella Fiordelisi. Micol lavorerebbe nel campo della moda e vivrebbe a Milano. Inoltre conta più di quarantamila follower su Instagram, tra le foto presenti sono numerose quelle che la ritraggono con la sorella.

Con l’ingresso di Micol, accolta con un abbraccio dall’ex Edoardo, la Fiordalisi, gelosissima della sua nuova fiamma, non ha potuto non reagire con un attacco al veleno contro la sua attuale rivale in amore: “E’ molto simpatica, sono felicissima, sto facendo i salti di gioia”, ha affermato Antonella sottolineando in maniera sarcastica come la Incorvaia non sia molto conosciuta al grande pubblico: “Non la conosco, è solo una sorella di…”. Ed è subito scontro tra le due donne e la Fiordelisi che ha continuato ad attaccare Micol: “Hai detto che Edoardo è preso e io no: ma come ti permetti?” e non esita a scagliarsi anche contro Edoardo: “Poi tu le hai detto matta come dici a me, mi dici anche le stesse parole”. Insomma l’ingresso della Incorvaia,entusiasta di questo nuova avventura, non è passato inosservato e sicuramente è destinato a far discutere nelle prossime puntate della nota trasmissione.