Clizia e Paolo tornano nel “luogo del delitto”: ospiti al Grande Fratello Vip in attesa di Gabriele

Sono stati i concorrenti del Grande Fratello Vip più amati di sempre nonostante la "burrasca" che aveva costretto Clizia ad abbandonare prematuramente la casa. Lo dimostra la straordinaria accoglienza del pubblico e soprattutto quella del conduttore Alfonso Signorini che li ha voluti in studio durante l'ultima puntata del reality Mediaset. Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, più innamorati che mai, sono tornati nel "luogo del delitto" esattamente a 2 anni di distanza, quando all'interno della casa di Cinecittà scoppiò la scintilla. Una storia d'amore perfetta, come nelle favole, suggellata dall'ormai imminente nascita del secondogenito dell'influencer agrigentina (la prima figlia, Nina, era nata dalla precedente relazione con il cantante Francesco Sarcina). Il piccolo Ciavarro si chiamerà Gabriele e i nonni Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro, così come i genitori di Clizia, non vedono l'ora di tenerlo in braccio.

Clizia è diventata mamma per la seconda volta a 42 anni. Tra l'altro, a proposito di età, a separare temporalmente i due ci sono 11 anni di differenza, che neanche si notano dato che lei ne ha sempre dimostrati meno. Proprio la Incorvaia è tornata sull’argomento, dopo che inizialmente aveva "nascosto" la sua reale età anagrafica, raccontando un piccolo aneddoto: "Quando lavoravo nel mondo della moda, pur avendo già compiuto 18 anni, avevo difficoltà ad inserirmi perchè ne dimostravo 15. Ho sempre avuto un aspetto molto infantile. Il mio agente mi faceva dichiarare quattro anni in meno per farmi fare le pubblicità. Mi vergognavo come una ladra perché a quell’età non è per niente piacevole sottrarre gli anni. Una cosa del tutto simile è accaduta poi al Grande Fratello, ma non era un vero e proprio segreto perchè tutti quanti in realtà sapevano la mia vera età".

Adesso è tempo di prepararsi all'arrivo di Gabriele: "Sono felicissima, desideravo tanto un fratellino per Nina: un nostro baby per suggellare il grande amore con Paolo. Avevo smesso di crederci - aveva scritto Clizia sui social - ma oggi ci credo di nuovo grazie a te che sei l’uomo dei miei sogni".