Google Camp, arriva la conferma: vip e miliardari del web si ritroveranno nell’Agrigentino

Quello che si sa è che le prenotazioni per gli ospiti, tra la fine di luglio e i primi di agosto, in alcune strutture ricettive del territorio, sono state effettuate. E così ad Agrigento tornerà il Google Camp.

Vip e miliardari del web, con in testa i fondatori Larry Page e Sergey Brin, daranno quindi vita ad un meeting di lusso non per pianificare le prossime strategie commerciali, ma per discutere di temi di attualità che riguardano l'evoluzione del mondo e della società.

Dopo le edizioni del 2015 e del 2016, quando la Valle dei templi fece da scenario a sfarzose cene di gala con tantissime star internazionali del mondo dello spettacolo - con Jovanotti che raccontò di avervi partecipato incontrando premi Nobel, amministratori di varie multinazionali ma nessun politico che discutevano sulle sorti del mondo - negli ultimi anni si è andati progressivamente verso una direzione decisamente più sobria. Il Google Camp, infatti, ha assunto una veste molto riservata rinunciando al tempio della Concordia come parterre e concentrando tutte le attività, soprattutto dopo la pandemia, all’interno del Verdura Resort di Sciacca che è ormai punto di assoluto riferimento per gli organizzatori. Nella struttura di lusso del gruppo Rocco Forte i partecipanti hanno sempre avuto modo di coniugare alla perfezione meeting e svago nella privacy più assoluta e senza rinunce, al punto da non sentire affatto la necessità di proiettarsi all’esterno. Il Verdura è stato scelto come quartier generale anche quando, in alcune edizioni, Google Camp si è spostato a Selinunte.

Quest’anno, per l’edizione 2024, pur essendoci le prime certezze sulla scelta del territorio agrigentino, si tornano a fare ipotesi per un ipotetico “ritorno” nella Valle dei templi. Ma al momento, su questo specifico aspetto, tutto è avvolto nel massimo riserbo ed è molto probabile che le cene di gala di quasi 10 anni fa possano al momento rimanere un ricordo.

