Il vice questore Guarrasi (Giusy Buscemi) dopo un passato doloroso ricomincia da Catania: iniziate le riprese di "Sabbia nera"

Dopo essere stata protagonista della fiction "Un passo dal cielo 7" su Rai Uno, la menfitana Giusy Buscemi, ex miss Italia, da qualche giorno, e fino ad agosto, sarà impegnata nelle riprese di "Sabbia nera": una nuova fiction prevista per la prossima stagione televisiva di Canale 5. Le riprese hanno preso il via, secondo quanto si apprende, a Catania e attualmente sono in corso ad Acireale, in un palazzo di via Paolo Vasta. La regia è di Davide Marengo e la sceneggiatura è di Leonardo Marini.

La pellicola è tratta dall’omonimo romanzo della scrittrice siciliana Cristina Cassar Scalia, la cui storia inizia in una Catania avvolta da una pioggia di cenere dell’Etna. Giusy Buscemi sarà il vice questore Giovanna Guarrasi, detta Vanina, che è in fuga da un passato doloroso legato alla morte del papà, anche lui poliziotto, ucciso dalla mafia.

Il vice questore della Squadra Mobile, Vanina Guarrasi, dopo una brillante carriera all'Antimafia di Palermo, ricomincia proprio da Catania.

Nel cast ci sono anche Orlando Cinque, Paola Giannini, Claudio Castrogiovanni, Corrado Fortuna, Giulio Della Monica, Dajana Roncione, Danilo Arena e Alessandro Lui.