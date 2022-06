Lello Analfino e Giusina tra Valle dei Templi e Scala dei Turchi per promuovere i sapori del territorio

Un viaggio alla scoperta di Agrigento e del suo territorio, ma soprattutto dei suoi sapori unici con i piatti delle nostre tradizioni che si tramandano da generazioni. Dal 18 giugno alle 15,45, su “Food Network”, il canale tematico dedicato alla cucina sul canale 33 del digitale terrestre, va in onda “Giusina in cucina - Seacily Edition”, il fortunato programma televisivo, condotto da Giusina Battaglia, dedicato ai piatti siciliani che fanno innamorare gli amanti della cucina semplice e genuina.

E non poteva mancare un itinerario che dalla Valle dei Templi arriva fino alla Scala dei Turchi. Giusina, tra l’altro, sarà accompagnata da un ospite d’eccezione: Lello Analfino dei Tinturia.

“Un’esperienza unica, fantastica - dice Giusina - che mi ha permesso di vivere la mia Sicilia in un modo straordinario. Incontrando persone favolose, visitando luoghi incantati e cucinando i cibi del cuore. Mi piace riassumere così la nuova “Seacily Edition di “Giusina in cucina” che quest’anno ha scelto la provincia di Agrigento come luogo da scoprire, per farvi innamorare di quei posti come è successo a me. Un breve promo è già on air per farvi respirare in minima parte quello che abbiamo fatto. Ringrazio “Discovery Plus Italia” e “Food Network Italia” per aver creduto ancora una volta in questo folle progetto, “Jump Cut Media” per averlo reso possibile e soprattutto il mio amico fraterno Lello Analfino per avermi presa per mano e condotto nei luoghi della sua vita. Ed ancora la mia amica Marina Giò per averci fatto sentire a casa ogni secondo. Adesso, da sabato 18 giugno alle 15.45, toccherà a voi accompagnarci in questo viaggio che vi prometto sarà speciale”.

Nel video promozionale in giro per il web, con le immagini dei luoghi-simbolo del territorio agrigentino, la celebre canzone dei Tinturia “Novantaduecento”.