Il Soroptimist piange l’amica Giusi Carreca: "La sua era un'intelligenza brillante"

Il Soroptimist di Agrigento piange l’amica Giusi Carreca, socia fondatrice e past Presidente del Club, la cui scomparsa prematura lascia un vuoto incolmabile e un grande dolore in tutte le socie. Giusi aveva messo, con grande trasporto e generosità, la sua brillante intelligenza e le sue molteplici qualità a sevizio del club per il quale ha operato sempre per attuare una presa di coscienza del ruolo sociale della donna, per una rinnovata identità femminile sul piano storico, sociale, culturale ed educativo. Molte iniziative promosse dal club fin dalla sua fondazione sono state realizzate con il suo contributo spassionato e con la sua rara capacità creativa ed innovativa , sempre condividendo con tutte le socie , come lei scriveva , “ un percorso comune per l’affermazione di pari opportunità e per la costruzione di una società a misura di donne e di uomini”.