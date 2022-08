“La sua pizza rende omaggio alle eccellenze della Sicilia”: Giuseppe Colletto è il nuovo “Ambasciatore del gusto”

Si chiama Giuseppe Colletto ed è il titolare della pizzeria “That’s Amore” di Raffadali. E’ stato eletto “Ambasciatore del gusto”, un riconoscimento assegnato dall’associazione italiana “Ambasciatori del gusto” nata nel 2016 per rappresentare le eccellenze nel campo della ristorazione e della pasticceria italiana. In Giuseppe Colletto ha individuato la grande capacità nel valorizzare il patrimonio agroalimentare ed eno-gastronomico italiano. “Con la sua pizzeria - dicono dall’associazione - Giuseppe Colletto rende omaggio alle eccellenze del territorio siciliano, come il pistacchio di Raffadali DOP o il suino dei Nebrodi, di cui si è fatto promotore attraverso le sue pizze e le sue creazioni. Colletto ha saputo legare tradizione e innovazione, sostenibilità, attraverso prodotti del territorio, ricerca ed eccellenza”. Questi i motivi che stanno alla base del riconoscimento per il pizzaiolo raffadalese.

“Sono orgoglioso di questo riconoscimento – commenta Giuseppe Colletto – ed essere stato eletto ‘Ambasciatore del gusto’ è prima di tutto un onore ma anche una responsabilità perché significa rappresentare l’Italia e il gusto italiano in tutte le sue forme. La valorizzazione del territorio è stato sempre un mio obiettivo sin dalla creazione della pizzeria e nelle mie creazioni cerco di legare i prodotti della nostra terra a un concetto innovativo di pizza. Da ambasciatore mi farò non soltanto promotore dei prodotti italiani e siciliani, ma anche della sostenibilità ambientale e del rispetto per il cibo”.