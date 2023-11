Giulia e le donne vittime di femminicidio, la campionessa di kickboxing Gloria Peritore ospite a Porta a porta

Gloria Peritore, la campionessa di kickboxing e pugile professionista di Licata, è stata ospite di Bruno Vespa negli studi di Porta a Porta su Rai Uno. L’argomento affrontato è stato quello dell’uccisione di Giulia Cecchettin, ennesimo caso di femminicidio che ha sconvolto l’Italia e che continua a far discutere.

Gloria, che ormai da tempo vive a Roma ma che spesso torna a Licata per riabbracciare i suoi cari, affianca un’intensa attività sportiva e agonistica con un forte impegno a sostenere le donne in difficoltà. E lo fa insegnando a difendersi. Ma più che con il fisico, con la testa.

“Tutto questo può bastare?”, ha chiesto Bruno Vespa a Gloria Peritore. “In realtà insegno alle donne il movimento - spiega la campionessa - e il rispetto dei ruoli tra compagni. Non mi piace parlare di autodifesa, non insegno tecniche specifiche in tal senso ma sport da combattimento con i valori che ne sono alla base. Mi rattrista dover parlare ancora di donne che sono necessariamente costrette a difendersi”.

“Conosce casi di donne che si sono difese fisicamente da aggressioni o molestie pesanti?“. “Ne ho conosciute tante che praticano sport da combattimento e che sono state costrette ad arrivare allo scontro fisico. Anche a me, ad esempio, è successo poco tempo fa. Ero a Roma in un centro estetica con madre, figlia e donna che lo gestivano. Ad un certo punto abbiamo avuto a che fare con un uomo che dava di matto e molestava diverse donne che transitavano da quelle parti. Per fortuna non è stato necessario arrivare allo scontro fisico, ma ho dovuto attivarmi mentalmente, prepararmi con la testa al peggio”.