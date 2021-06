Girgenti Acque ed incarichi dirigenziali dopo il blitz Waterloo, il Codacons chiede incontro con il Prefetto

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Lo scrivente Giuseppe Di Rosa, vice presidente del Codacons Provinciale di Agrigento, avendo già chiesto in data 14 maggio un incontro urgente al commissario del Servizio idrico integrato, alla luce degli ultimi accadimenti ed al fatto che si dovrà procedere alla attribuzione di nuovi incarichi per la conduzione della società, che dovrà comunque assicurare il servizio idrico integrato, reitera la richiesta di un urgente incontro alla presenza di S.E. il Prefetto e con codesto commissario onde potere addivenire a soluzioni che possano non influire sulla già flebile serenità delle famiglie della Provincia di Agrigento. Per assicurare che tutti gli incarichi che verranno attribuiti al personale che si dovrà occupare della direzione dei servizi, di cui si occupavano le persone al momento poste a fermo di polizia, siano individuate per le loro competenze e non per le loro conoscenze, così come purtroppo capita spesso dalle nostre parti.

Rimango in attesa Vostro cortese riscontro e di data per un incontro formale.

Il Vice Presidente Provinciale Codacons

Giuseppe Di Rosa