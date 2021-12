Messico, l’agrigentino Giovanni Buzzurro nominato presidente del Comitato italiani all’estero

Si è stabilito in Messico da oltre 15 anni e ora è diventato presidente del “Comites”, il Comitato degli italiani all’estero che si occupa dei rapporti con le rappresentanze diplomatico-consolari.

Giovanni Buzzurro e' stato candidato ed eletto nella lista “L’Italia nel Cuore” legata al Maie, movimento per gli italiani nel mondo, di cui e' stato coordinatore nazionale nello Stato del Messico dal 2018.

Musicista, nato, cresciuto e sposato in Sicilia con la messicana Claudia, ha due figli: Valentina, diventata una famosa attrice e Roberto.

Giovanni ha deciso di trasferirsi in Sud America nel 2008 esaudendo, così, il desiderio della moglie di tornare in patria.

Una scelta difficile e coraggiosa per seguire la famiglia e tentare di ricostruire la sua vita, ma soprattutto la sua attività di artista in una terra inizialmente diversa e lontana ma comunque incantevole, familiare e calda come la Sicilia.

È il fratello del celebre chitarrista Francesco Buzzurro e, come lui, ha intrapreso la carriera musicale scegliendo come strumento il basso. Si è esibito con i più importanti musicisti del Sud America ottenendo un grande successo. Da sempre impegnato per la comunità italiana, Giovanni Buzzurro ha deciso di mettere al servizio la sua esperienza e le sue abili relazioni creando, insieme al suo amico Mariniello, una lista legata al Maie per candidarsi al “Comites”: nella sua lista trovano spazio alcuni affermati personaggi del mondo dell'imprenditoria, della cucina, della ristorazione, della ricerca scientifica, dei giovani e dei pensionati per rappresentare la più bella e genuina italianità nel mondo.

“È fondamentale - dice Giovanni - lavorare con le autorità consolari per ottimizzare le risorse disponibili con l'obiettivo d’ istituire uno sportello virtuale per assistere il cittadino e le sue problematiche con l'Ambasciata messicana, il Consolato generale e le istituzioni in genere.

Ma anche pubblicizzare le attività delle nostre istituzioni per consentire ad ogni cittadino iscritto all’Aire di essere al centro del progetto Italia, al centro della sua comunità.

Bisogna promuovere e sostenere progetti, per garantire assistenza sociale e sanitaria, soprattutto per le fasce più deboli. Il mio obiettivo dovrà essere quello di promuovere momenti di aggregazione e lavorare alla realizzazione di una “Casa Italia”: uno spazio informale dove poter convivere e fare comunità”.