Danza, la giovane ballerina aragonese Asia Marrella vola in Abruzzo al “Fuoriclasse Talent”

Si chiama Asia Marerrella ed è originaria di Aragona la giovane ballerina di danza classica, moderna e contemporanea che parteciperà al “Fuoriclasse Talent” in programma nella prima settimana di settembre a Tortoreto Lido, in provincia di Teramo in Abruzzo. Asia, dopo tanti impegni e sacrifici che l’hanno portata a vincere numerosi concorsi e ha ottenere diverse borse di studio, è stata chiamata a partecipare al concorso nazionale per giovani talenti ideato da Ivano Trau e Catiuscia Sissi che vanta ogni anno una giuria prestigiosa con nomi di spicco del panorama musicale e della danza italiana. La finale sarà trasmessa nelle reti televisive nazionali.

Asia Marrella ha da sempre coltivato il sogno di diventare una prima ballerina. Al “Fuoriclasse Talent” Asia si esibirà con un paio di coreografie preparate dalla sua insegnante Lorena Paraldo della “Fit Dance School” di Racalmuto. Gli impegni, per Asia, proseguiranno anche nel 2023 con la partecipazione alle audizioni per entrare a far parte della scuola di danza del Teatro dell’Opera di Roma.