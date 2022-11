Giornate Fai, teatro "Pirandello" e palazzo della Provincia aprono le porte

Giornate nazionali del Fai per le scuole: studenti in visita al Palazzo della Provincia e al teatro "Pirandello". Sono tanti gli studenti delle scuole superiori della città che avranno la possibilità, da oggi e fino al 24 novembre prossimo i luoghi individuati dal Fondo per l'ambiente italiano per alcuni giorni di conoscenza delle bellezze architettoniche del territorio.

Già questa questa mattina, centinaia di studenti, nonostante il vento e la pioggia, guidati da apprendisti Ciceroni, hanno spiegato ed illustrato ai propri compagni la scala reale, la galleria dei presidenti, l'aula consiliare "Giglia" ed il giardino botanico. Hanno partecipato: il liceo classico "Empedocle", il liceo scientifico "Leonardo", il liceo scientifico e delle scienze umane "Politi", l'Iiss "Sciascia", l'Iiss "Gallo", l'Iiss "Fermi" e l' Ic "Pirandello" di Porto Empedocle.

Visite guidate fino al 24 novembre anche al teatro "Pirandello", con i giovani Ciceroni che consentiranno ai propri coetanei di conoscere il mondo segreto che si cela dietro il palco e le sue quinte.