Giornate Fai: oltre 3.000 visitatori fra Agrigento e Palma

Oltre tremila visitatori per la trentunesima edizione delle Giornate Fai di primavera. Gli studenti hanno affollato le vie del centro storico di Agrigento, per il trekking urbano "Mannalà dal quartiere degli stazzonari al barocco di Girgenti", il Giardino della Kolymbethra e Palma di Montechiaro per il Grand Tour Monastero del santissimo Rosario e delle Benedettine.

A fare da "Ciceroni" gli studenti del liceo scientifico Leonardo di Agrigento, del liceo delle scienze umane Politi, del classico Empedocle, degli istituti Fermi, Sciascia e Gallo e dello scientifico Odierna di Palma.

"É stato bello incontrare tanti giovani e tanti visitatori - è il commento del capo delegazione del Fai, Giuseppe Taibi - tra i vicoli del centro storico di Agrigento, animato da musica ed allegria. Abbiamo voluto valorizzare il cuore di Agrigento, anche perché molti giovani non lo conoscevano. Un centro storico che merita di essere conosciuto anche dai tanti visitatori. Ed è per questo che il FAI ha proposto l'idea del Museo di Città attraverso un'immersione nei 2600 anni di storia, per poi spostarsi verso la Valle dei Templi, la Kolymbethra ed il mare".