Giornate Fai d’autunno, il castello Chiaramonte non solo per gli sposi: per 2 giorni diventa meta turistica con visite guidate

Il castello Chiaramonte di Siculiana, per un fine settimana, diventa punto di riferimento delle “Giornate Fai d’autunno”. Sabato 15 e domenica 16 ottobre, infatti, si svolgono le visite guidate con una delegazione locale del Fondo per l’ambiente italiano e con i gestori della struttura, Mirko e Massimo Firetto, impegnati a far scoprire questo “gioiello” incastonato nel piccolo paese della provincia agrigentina.

A promuovere l’iniziativa sono stati il sindaco di Siculiana Giuseppe Zambito, il presidente del Fai - Delegazione di Agrigento Giuseppe Taibi, il responsabile del Gruppo Fai giovani di Agrigento Ruben Russo, il responsabile del museo MeTe Stefano Siracusa, l'arciprete di Siculiana Don Giuseppe Carbone, il responsabile della Stazione Ferroviaria di Porto Empedocle Mauro Indelicato, i responsabili del Giardino della Kolymbethra Giuseppe Lo Pilato e Federica Salvo ed i responsabili del Castello Chiaramonte di Siculiana.

A Siculiana, nella prima giornata, tanti turisti, alcuni arrivati dagli Usa, hanno visitato il Museo MeTe, il palazzo Agnello, la Torre dell’Orologio e naturalmente il castello Chiaramonte così come il santuario del Santissimo Crocifisso e il percorso storico “Lo sposalizio benedetto: Costanza e Brancaleone Doria”, aperti grazie al contributo dal FAI giovani di Agrigento per le giornate d’autunno.

Alla visita del percorso ha partecipato la madrina della manifestazione, la scrittrice Simonetta Agnello Hornby, cittadina onoraria della Città degli Sposi: “Ho trovato una Siculiana diversa da quella dove sono cresciuta, prima non si curava. Adesso vedo una Siculiana viva e piena di speranze. Il futuro della città è assicurato dai giovani che oggi sono le guide. Sono fiera di essere una piccola parte di questa città dove sono nata, un paese di grande intelligenza e di grande lavoro, un paese dove tutte le comunità siciliane si uniscono”.

Le giornate Fai continueranno domenica 16: alle ore 10.30 “Metamorfosi. Siculiana: tra identità e futuro”. Un momento di confronto, coordinato dal giornalista Alan David Scifo, sul progetto di rigenerazione urbana e culturale nella Città degli Sposi.

In piazza Umberto I, il coordinamento di Agrigento del Fiat 500 Club Italia organizza, organizzerà una passeggiata in 500 alla scoperta del Borgo di Kalat, a Siculiana.

Alle 18.00 un altro appuntamento con il “Sindaco cicerone”, accompagnato dalla degustazione di prodotti tipici.

Presso la biblioteca comunale nelle giornate di sabato e domenica, i visitatori potranno cimentarsi con l’arte della ceramica grazie ad un laboratorio promosso da Donatella Giannettino.

I siti saranno fruibili fino alle ore 22.00.

Per info o prenotazioni Ufficio turistico Piazza Umberto I (telefono 0922 818438).