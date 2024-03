Giornata per le vittime della mafia, a Roma una poesia dedicata a Livatino

Giovedì 21 marzo, primo giorno di primavera, ricorre la XXIX edizione della Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Un’iniziativa, nel giorno del risveglio della natura, che si prefigge di rinnovare la primavera della verità e della giustizia sociale, perché solo facendo memoria si getta il seme di una nuova speranza. La manifestazione nazionale si svolgerà nella Capitale. “Roma città libera” è lo slogan dell’edizione 2024, che evoca l’omonimo capolavoro del neorealismo: un’opera d’arte che parla di resistenza e della lotta per la libertà.

Roma sarà dunque la piazza principale ma, simultaneamente, in altri luoghi in Italia, Europa, Africa e America Latina, la Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie verrà vissuta attraverso la lettura dei nomi delle vittime. Saranno ascoltate le testimonianze dei familiari e approfonditi le questioni relative alle mafie e corruzione. Per l’occasione il poeta Rosario La Greca di Brolo (Messina), ha promosso la realizzazione di un video dove è possibile ascoltare la poesia”Come luce e sale della terra”, dedicata al Beato Rosario Angelo Livatino, di cui ha composto il testo. L’opera è un omaggio alla limpida figura del giudice, una delle oltre mille vittime innocenti delle mafie, un giovane magistrato, coraggioso e riservato, permeato di una immensa fede. La poesia è stata declamata con grande espressività da Francesco Destro di Padova, la musica è del maestro Giuseppe Faranda.

Il poeta brolese Rosario La Greca, legato da sentimenti di profonda stima e amicizia con i genitori del Giudice Rosario Angelo Livatino, è anche il fondatore e presidente del premio internazionale di poesia “Rosario Angelo Livatino”, istituito nell’anno 2019, giunto alla terza edizione.