Giornata nazionale del paesaggio, menzione speciale per il Museo Diffuso dei 5 sensi

Questa mattina, al ministero della Cultura, in occasione della Giornata nazionale del paesaggio, è stato premiato pure il Museo Diffuso dei 5 Sensi di Sciacca. All'associazione, in particolare, è stata consegnata una menzione speciale.

A ritirarla è stata la presidente Viviana Rizzuto e il direttore creativo Emilio Casalini. "Dal profondo sud della Sicilia il progetto della comunità dei 5 sensi è arrivato al ministero della Cultura - commenta Viviana Rizzuto -. Non ci sono parole per esprimere la gioia di questo risultato nazionale che ci riempie di orgoglio e ci dona nuove energie per continuare sulla strada della cooperazione di comunità, riconoscendo in essa lo strumento privilegiato per trasformare piccoli grandi sogni individuali in risultati collettivi”.

Così Casalini: "Stiamo mettendo tanti mattoncini in ogni segmento necessario per la crescita del nostro territorio. L’edificio sta crescendo. Ed essere qui lo dimostra chiaramente".