Giornata nazionale dei disturbi alimentari, il tempio di Ercole si illuminerà di lilla

Il tempio di Ercole, uno dei monumenti più rappresentativi della città di Agrigento, si illuminerà di lilla domani sera, martedì 15 marzo, in occasione della giornata nazionale dei disturbi del comportamento alimentare. All’imbrunire avrà un colore che, tradizionalmente, richiama le problematiche connesse all’alimentazione sensibilizzando l’opinione pubblica. La giornata del ”fiocchetto lilla”, è nata alcuni anni fa su iniziativa di Stefano Tavilla, un padre che ha perso la figlia Giulia a soli 17 anni a causa della bulimia.

L’Asp di Agrigento, grazie alla collaborazione del Comune e del Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi, intende lanciare un messaggio inconfondibile e di ampia risonanza illuminando il cuore della via Sacra.

Il Dipartimento di salute Mentale dell’Asp, diretto da Raffaele Barone, tramite il “Metabolé” (il servizio aziendale per il trattamento dei disturbi alimentari) ha inoltre programmato, per il prossimo 30 marzo, l’evento “Progetto Lilla - Storie oltre lo specchio”.

A casa Sanfilippo, alle 16, si darà voce, attraverso letture, versi, musica e arti grafiche, alle storie di sofferenza vissute dai giovani alle prese con anoressia, bulimia, binge eating ed altre forme di disturbo. Per l’occasione, oltre al direttore Barone, interverranno Valeria Marchica, già direttore del servizio di psicologia dell’Asp; Angela Bruno, responsabile di “Metabolé”; Maria Terrazzino, assistente sociale dell’equipe “Metabolé” e i rappresentanti delle associazioni “L’altro capo del filo”, “Nuova Specie” e “Genitori Metabolé”. Il ciclo di iniziative si concluderà ad aprile quando, in un luogo simbolo del centro cittadino, verrà collocata una panchina di colore lilla per mantenere costante l’attenzione della cittadinanza nei confronti dei disturbi dell’alimentazione e della nutrizione.