Seminari, film e torneo di calcetto: tutte le iniziative per la Giornata mondiale del rifugiato

Solidarietà e inclusione delle persone rifugiate. È questo il focus della Giornata mondiale del rifugiato 2024 che si terrà il 20 giugno. L'associazione culturale Cometa Ets, soggetto gestore di progetti Sai (Sistema di accoglienza e integrazione) coordinati dal ministero dell’Interno in partnership con i Comuni di Comitini, Racalmuto e Santa Elisabetta, ha organizzato delle mirate iniziative.

"I rifugiati, come sottolinea l’Alto Commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati, hanno bisogno della nostra solidarietà, ora più che mai. Solidarietà è tenere le porte aperte, celebrare la loro forza e i loro successi e riflettere sulle sfide che devono affrontare, quando sono costretti a scappare dalle proprie case e lasciarsi indietro tutto - spiegano - . Solidarietà con le persone costrette a fuggire significa anche ricercare soluzioni alla loro condizione: porre fine ai conflitti in modo che possano fare ritorno alle loro case in sicurezza, garantire loro opportunità di prosperare nelle comunità che li hanno accolti e fornire ai Paesi le risorse necessarie per includere e sostenere i rifugiati".

In provincia di Agrigento la rete del Sai, coordinata dal ministero dell’Interno, è molto presente e ciò testimonia una grande sensibilità degli enti locali su tematiche che ormai vengono affrontate in maniera strutturata. Cometa, per la celebrazione della Giornata mondiale, ha organizzato appunto una serie di iniziative che coinvolgono sia gli operatori del settore e le comunità dei paesi. Sono previsti dei seminari formativi rivolti agli operatori che coinvolgono docenti universitari come Francesco Pira ed Elena Tarsia, su varie tematiche specifiche del settore, degli eventi di socialità e riflessione attraverso la visione di un film a tema e infine un torneo di calcetto tra le squadre di alcune comunità Sai della provincia, che si terrà presso il campo di calcetto comunale di Santa Elisabetta.

La Giornata mondiale del rifugiato inoltre avrà un momento di condivisione con le comunità di accoglienza anche in occasione di una giornata organizzata per il 28 giugno alle ore 17.30 al Villaggio Peruzzo di Agrigento al campo sportivo dove si terrà un incontro di calcio tra una selezione di beneficiari dei progetti e la squadra "Amici della polizia".