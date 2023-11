“Giornata mondiale della prematurità”, ecco i monumenti che si "tingeranno" di viola

Si tingeranno di viola all’imbrunire di venerdì 17 novembre alcuni dei monumenti più rappresentativi della provincia di Agrigento in occasione della “giornata mondiale della prematurità”. Nato per sensibilizzare la collettività e le istituzioni sulla delicatezza del tema e dare voce alle problematiche delle famiglie dei piccoli pazienti nati prima della trentasettesima settimana di gestazione, il “World Prematurity Day” coinvolge oltre cento paesi nel mondo ed è giunto alla sua quindicesima edizione. In provincia saranno illuminati del colore simbolo dell’evento il “palazzo dei Giganti” di Agrigento, il teatro “Regina Margherita” di Racalmuto, il teatro sociale di Canicattì, l’edificio della sede comunale di Grotte e quello di Joppolo Giancaxio.

Sono in arrivo altre adesioni da parte di altri centri dell’Agrigentino (come quella del comune di Aragona) con l’indicazione dei monumenti che si vestiranno di viola. L’iniziativa è promossa dall’azienda sanitaria provinciale di Agrigento in sinergia d’intenti con la Società Italiana di Neonatologia.