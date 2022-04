Giornata mondiale sull’autismo, anche ad Agrigento palazzi e monumenti s’illuminano di blu

La luce blu come segno di speranza e vicinanza, per dimostrare che anche la città dei templi è vicina alle persone che ogni giorno combattono contro l’autismo. La caserma dei carabinieri “Biagio Pistone” (che ospita tra l’altro la nuova mostra archeologica “Le forme dell’acqua”) e il tempio di Ercole sono stati illuminati di blu in occasione della giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo che quest’anno giunge alla 14ma edizione. Una ricorrenza annuale volta a mantenere vivi interesse e sensibilità sul dramma che investe la vita di tante famiglie (secondo l'Istituto superiore di sanità un bambino su 77 in Italia è affetto da autismo), ma anche per richiamare l'attenzione sui diritti delle persone e sulle risposte che la società e le istituzioni possono dare per migliorare la condizione di chi è affetto da questo disturbo.

Il tema della giornata di quest’anno è stato “Educazione inclusiva di qualità per tutti” che segna le disuguaglianze globali nell’istruzione e nella società affrontate dalle persone con autismo. L’idea sottolinea la significativa necessità di un’istruzione di qualità per tutti gli individui affetti da autismo, che potrebbe aiutarli ulteriormente a sbloccare il loro pieno potenziale per raggiungere il successo professionale a lungo termine.