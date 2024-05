“Giornata internazionale dei bambini scomparsi", polizia al centro commerciale

Oggi è la “Giornata internazionale dei bambini scomparsi”, istituita nel 1983 dall’assemblea generale delle Nazioni Unite per sensibilizzare l'opinione pubblica sul drammatico fenomeno che interessa il mondo dell'infanzia ed ha la precisa finalità di non sottovalutare il problema e mantenere sempre alta l’attenzione.

Nell'ambito delle iniziative di sensibilizzazione predisposte dalla questura di Agrigento, il personale della divisione Anticrimine è presente al centro commerciale “Città dei Templi” per la distribuzione di opuscoli informativi sull’iniziativa.

Il 25 maggio 1979, Etan Patz, un bambino di 6 anni, sparì a New York. Tale evento diede luogo alla nascita di un movimento per le persone scomparse, che portò allo sviluppo di nuovi metodi per favorire le ricerche, come le foto sui cartoni del latte, a metà degli anni Ottanta. In tributo alla scomparsa di Etan Patz, il 25 maggio è stato dedicato alla Giornata internazionale dei bambini scomparsi.

La polizia partecipa anche quest’anno a una serie di iniziative dedicate a questa ricorrenza al fine di aiutare i giovani a riconoscere le situazioni di disagio e prevenire i rischi connessi agli episodi di scomparsa, sottolineando l’importanza di rivolgersi alle Forze di Polizia. La direzione centrale Anticrimine della polizia mette a disposizione di ragazzi e genitori un pieghevole informativo e un segnalibro, realizzati in collaborazione con la direzione centrale per la polizia Scientifica e la Sicurezza cibernetica, distribuiti dalle Questure nelle scuole e nell’ambito di eventi pubblici.

Insieme alla fondazione Amber Alert Europe, attiva sui temi dei bambini scomparsi e a rischio, quest’anno la polizia ha realizzato la campagna “Controlla. Rifletti. Denuncia… e non perdere tempo, chiama il numero di emergenza 112” per diffondere consigli utili per i genitori che sperimentano il trauma della scomparsa di un bambino. In momenti così delicati, sapere quali passi intraprendere può fare la differenza. Per ulteriori informazioni sulla campagna, si segnala il sito https://www.amberalert.eu/check-think-report/it

Per entrare in contatto con la polizia è attiva l'app Youpol, che consente una diretta richiesta di assistenza alle sale operative delle questure, per episodi di violenza di genere, bullismo e spaccio di droga. L’app è attivabile su smartphone, tablet e computer e consente di trasmettere messaggi agli operatori delle Sale Operative, ma non sostituisce in alcun modo i numeri di emergenza (1.1.2. NUE e 113) in caso di pericolo imminente.

È attivo il numero unico europeo 116000 - Linea telefonica diretta per i minori scomparsi affidato dal ministero dell’Interno alla gestione della fondazione “S.O.S. Il Telefono Azzurro Ets”.