Giornata contro la violenza sulle donne, la Fipe-Confcommercio crea la t-shirt con il logo del progetto “#sicurezzavera”

"Io mi sento libera quando sono sicura! E tu?": con questo slogano anche la Fipe-Confcommercio dice “no” alla violenza sulle donne in occasione della ricorrenza del 25 novembre. Creata una t-shirt con il logo del progetto “#sicurezzavera”, la campagna di prevenzione contro la violenza di genere ideata dal Gruppo donne imprenditrici FIPE – Federazione taliana pubblici esercizi.

“Quello di Fipe-Confcommercio Agrigento - dichiara Gabriella Cucchiara, presidente provinciale di Fipe-Confcommercio - vuole essere un gesto simbolico per sensibilizzare sulla tematica, divenuta una ferita troppo grande e profonda della nostra società. Abbiamo il dovere di lottare ogni singolo giorno dell’anno per il rispetto della libertà delle donne e per la tutela della loro sicurezza, non un giorno in meno. Alle istituzioni chiediamo un sempre più concreto contributo a sostegno dei centri antiviolenza, delle strutture che ospitano donne vittime di violenza, dei servizi sociali istituzionali in genere”.

Nell’ottobre 2021 sbarcava ad Agrigento il progetto “#sicurezzavera”: pubblici esercizi e polizia uniti contro la violenza sulle donne, al fine di incrementare i livelli di sicurezza delle donne, ideato da Fipe-Confcommercio in collaborazione con polizia di Stato, che coinvolge la rete dei pubblici esercizi per promuovere iniziative di informazione e sensibilizzazione, a livello territoriale, idonee a diffondere la conoscenza e l’approfondimento delle tematiche afferenti alla cultura di genere e agli strumenti per tutelare le vittime di violenza.

“Noi del Gruppo Donne di Fipe, ad un anno dell’avvio del progetto, ci avviamo ad aprire la seconda fase di #sicurezzavera, con cui si avvierà un percorso informativo e formativo che vedrà coinvolti attivamente titolari e lavoratori di pubblici esercizi - conclude Gabriella Cucchiara - incentivando una cultura di vicinanza e sostegno, sia al personale femminile, sia alle clienti”.