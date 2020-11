"Orange the world": il comando dei carabinieri si tinge di arancione per dire no alla violenza contro le donne

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la facciata del comando provinciale dei carabinieri di Agrigento si è tinta di arancione. L’iniziativa di sensibilizzazione si deve all’adesione, dell’Arma dei carabinieri, alla campagna “Orange the world” che venne lanciata venti anni fa dall’Onu e che venne accolta anche dall’associazione Soroptmist.

Un pensiero per la "stanza rosa" dei carabinieri, la caserma si illuminerà d'arancione

Lo scopo è quello di promuovere l’uguaglianza di genere e di contrastare ogni forma di discriminazione e violenza contro le donne. Proprio nella caserma “Biagio Pistone” di Agrigento, da circa tre anni è attiva la “stanza rosa”, nata grazie ad un accoro siglato tra Soroptmist e Arma dei carabinieri. Si tratta di riparo sicuro dove donne e minori, negli anni, hanno potuto raccontare, in serenità, le loro esperienze di maltrattamenti e violenze.