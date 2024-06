Il giardino della Kolymbethra torna in tv: le sue meraviglie raccontate su Rai 1, ecco quando

Il giardino della Kolymbethra continua ad affascinare non solo i comuni visitatori, ma soprattutto i giornalisti che si occupano di viaggi e turismo. Il lussureggiante sito del Fai immerso nella Valle dei templi è stato protagonista di una puntata di “Camper”, il programma televisivo in onda su Rai Uno che durante la stagione estiva sostituisce “E’ sempre mezzogiorno!”.

Condotto da Marcello Masi, racconta il “bello dell’Italia” attraverso un viaggio in camper. Una puntata è stata dedicata ai giardini più belli d’Italia e, naturalmente, non poteva mancare quello della Kolymbethra che caratterizza l’area archeologica agrigentina. Ad accogliere l’inviata del programma - la giornalista, fotografa e regista televisiva Gloria Aura Bortolini - sono stati Giuseppe Lo Pilato, responsabile della gestione agronomica e paesaggistica del giardino della Kolymbethra, e la direttrice del bene Fai Federica Salvo. La puntata andrà in onda su Rai Uno venerdì 14 giugno a mezzogiorno.