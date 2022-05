Dal "Giardino del Mito" parte un grido contro la guerra: ecco le opere

Parte dal "Giardino del mito", spazio espositivo di arte contemporanea di San Biagio Platani realizzato da Carmelo e Salvatore Navarra, un appello per la pace.

Sono state infatti realizzate due istallazioni: un muro di colori e la rigenerazione di un tronco secco, incatenato.

"No muri del pianto, No muri per fermare i popoli in movimento, solo muri di colori per fermare le guerre", dicono gli autori. Lo spazio espositivo sarà a disposizione di tutti gli artisti per esporre una propria opera o realizzare un'istallazione.