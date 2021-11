Riqualificazione e messa in sicurezza al Giardino botanico, ecco quando presentare le istanze

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Scadrà il prossimo 10 dicembre alle ore 12:00 il termine per la presentazione delle istanze di partecipazione alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di riqualificazione e di messa in sicurezza all'interno del Giardino Botanico. Il Libero Consorzio Comunale di Agrigento ha infatti pubblicato sulla home page del sito istituzionale www.provincia.agrigento.it l’avviso pubblico relativo all’indagine di mercato, da svolgere in modalità telematica, per l’individuazione degli operatori economici da invitare (ai sensi dell’art. 1 comma 2 Lett. b) della Legge 120/2020, così come modificato ed integrato dall’art. 51 della L.108/2021 e ss.mm.ii) alla procedura negoziata per l’affidamento dell'Accordo Quadro Annuale con un solo operatore economico. I lavori interesseranno la parte nord del Giardino Botanico, consentendo di migliorarne la sicurezza e la fruizione per lo svolgimento di eventi culturali e di spettacolo. L'importo a base d'asta dell’Accordo Quadro è di 340.000,00 euro, finanziati con risorse dell'Asse 10 del POC Sicilia 2014-2020 sul progetto elaborato dallo staff tecnico del Libero Consorzio.

Tra gli interventi previsti spiccano il consolidamento e l'impermeabilizzazione del costone nord, la regimentazione delle acque meteoriche sulla parte sovrastante lo stesso costone, il recupero delle cavità un tempo utilizzate dall'ex colonia agricola e l'acquisto di attrezzature nella prospettiva di una nuova, futura utilizzazione dell'area per la realizzazione di eventi.

“Fissando il termine di presentazione delle istanze il Libero Consorzio compie un altro passo in avanti verso una fruizione migliore del Giardino Botanico - afferma il Commissario Straordinario dr. Vincenzo Raffo –, con interventi che consentiranno di recuperare quel potenziale che per motivi di sicurezza era stato messo da parte. Grazie al lavoro dei nostri tecnici è stato possibile attingere a risorse finanziarie che ci permetteranno di conseguire questo importante risultato”.

E’ possibile consultare il bando e gli allegati al link https://www.provincia.agrigento.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/14090