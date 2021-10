Giardino botanico, frutta e olive per i più bisognosi: appello alle associazioni per la raccolta

Ultimi giorni a disposizione per le associazioni di volontariato per aderire alla campagna di raccolta dei frutti e delle olive del Giardino Botanico. Si tratta di una iniziativa promossa ogni anno nel mese di ottobre dal Libero Consorzio Comunale di Agrigento, proprietario della struttura di via Demetra, e che consente di destinare in beneficienza questi prodotti biologici.

Le adesione devono essere inviate tramite e-mail al direttore del Giardino all'email g.alletto@provincia.agrigento.it, che successivamente renderà note le giornate in cui verrà effettuata la raccolta, a testimonianza di un continuo impegno nel sociale e a favore delle famiglie bisognose.

“L'iniziativa di solidarietà – dice il commissario straordinario Vincenzo Raffo – si inserisce nel solco della tradizione legata ad una struttura che è al centro della massima attenzione da parte del Libero Consorzio, che ne cura il decoro e l'efficienza grazie alla professionalità dei nostri operatori”.