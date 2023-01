Il canicattinese Gianni Giardina conquista l’America: è nella “Top ten” dei migliori macellai al mondo

Si chiama Gianni Giardina ed è un macellaio di Canicattì. Un vero e proprio “orgoglio” della provincia agrigentina dato che è riuscito a piazzarsi nella prestigiosa “Top ten” dei migliori macellai al mondo. E’ arrivato al sesto posto assoluto.

Si tratta di una gara che non tutti conoscono o neanche immaginano che possa esistere. Eppure ci sono i “Mondiali” anche per i macellai. La competizione si è svolta a Sacramento in California e ha visto la partecipazione della Nazionale italiana macellai con la sua scuola di alta cucina che ha conquistato ben 4 medaglie arrivando seconda dietro la Germania. Dietro gli azzurri sono arrivati altri paese che vantano comunque una solida tradizione “carnivora”: Irlanda, Gran Bretagna e Francia.

Nella squadra italiana, oltre al canicattinese Gianni Giardina, c’erano Francesco Camassa, Andrea Laganga, Mara La Bella, Orlando Di Mario, Davide Cecconi, Roberto Passaretta, Anna Moretti, Simone Di Ciano, Marco Iuculano, Martino De Mita, Claudio Fidone e Daniele Gargano.