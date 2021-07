Premio nazionale "Sicily Vision Art", la favarese Geta Tabone tra i vincitori

A soli 26 anni un importantissimo riconoscimento per la giovane e talentuosa artista di Favara Geta Tabone. Figura infatti tra i vincitori del premio nazionale "Sicily Vision Art" organizzato dall'Accademia Federiciana. La cerimonia di premiazione si svolgerà a Catania entro il prossimo mese di dicembre nell'ambito della nona edizione del Festival siciliano della cultura.

Prossima alla laurea in arti visive e discipline dello spettacolo presso l’Accademia di belle arti “Michelangelo” di Agrigento, Geta Tabone è dunque tra i nomi del del “Sicily Vision Art” che, come sempre, nella sua ormai lunga e apprezzata presenza culturale, seleziona il meglio anche fra i più validi artisti emergenti dopo le rigorose valutazioni del Comitato scientifico dell'Accademia Federiciana di Catania, fondata e retta da Fortunato Orazio Signorello, fra i più rinomati critici e promotori Culturali italiani,

Data e luogo della cerimona di consegna sono da confermare causa Covid, ma comunque entro dicembre.

Geta Tabone vanta un gran numero di partecipazioni espositive in provincia di Agrigento, in tutto il territorio regionale e anche in ambito nazionale con ben due calendari da lei illustrati, con disegni ed opere pittoriche, per conto della celebre Fondazione Palazzo Ferrajoli di Roma.

E' stata anche inserita, stavolta come modella, nella grande mostra antologica “Digito, ergo Sum” di Letizia Caiazzo, fra le più grandi esponenti della digital arte della cyber pittura a livello europeo, nonché nel monumentale catalogo della stessa a cura e con testo di Nuccio Mula, critico internazionale d’arte e letteratura, suo docente in Accademia che l’ha sempre seguita e spronata.

Può vantare anche la scelta di vari suoi disegni per l’illustrazione, all’esterno e all’interno, di alcune delle più recenti opere di letteratura e saggistica fra le più di 150 opere di Pietro Seddio, fra i più validi e prolifici scrittori agrigentini che da decenni riscuote meritati successi in tutta Italia ed all’estero.