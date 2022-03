Fratelli gemelli uniti anche nello studio: si laureano lo stesso giorno in Medicina

Uniti dalla vita perché fratelli gemelli, uniti anche dai traguardi scolastici raggiunti. Ivan ed Emmanuele Capobianco, 25 anni di Ravanusa, si sono infatti laureati entrambi con 110 e lode alla facoltà di medicina in quella che è stata, a tutti gli effetti, una festa doppia per la loro famiglia.

I due si erano già diplomati insieme, al liceo "Saetta e Livatino" della loro città. Adesso questo nuovo risultato all'università Cattolica del Sacro Cuore, alla facoltà di Medicina e Chirurgia. Diverse, ovviamente, le tesi: Ivan ne ha presentato una in Gastroenterologia, (il tema "Ruolo di OCTN1 nella patogenesi della Colite Ulcerosa e suo potenziale utilizzo come marcatore predittivo di risposta al trattamento") ed Emmanuele invece in Endocrinologia (il tema è stato "Sindrome da bassa T3 nelle malattie croniche: ruolo dell'irisina nella modulazione dei sistemi antiossidanti").