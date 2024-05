Gemellaggio Italia-Corea: Agrigento in mostra in oriente

Inaugurata in Corea del Sud lo scorso 22 maggio una mostra fotografica per celebrare il gemellaggio per i beni culturali Sicilia-Corea 2024.

La mostra è visitabile presso il Midoban, uno storico ristorante e sala da the della capitale della Corea del Sud, ed è stata allestita a cura della delegazione guidata da Youn Jae-Won, presidente della fondazione culturale "Seokju" che a gennaio ha raggiunto Agrigento.

Si trattava della prima fase del gemellaggio Italia – Corea in occasione del 140° anniversario delle relazioni diplomatiche tra Corea e Italia, nell’ambito delle attività di Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025 con la collaborazione di numerosi enti ed istituzioni.

Il progetto si svolgerà nel corso del 2024 e si protrarrà anche nel 2025. Oltre alla promozione di Agrigento e della Sicilia, lo scopo del progetto è la divulgazione in Corea del Sud dei modelli italiani di tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale con l’obiettivo di contribuire al vivace dibattito culturale da tempo in corso in Corea del Sud.