Dal Texas alla cattedrale di San Gerlando: tappa agrigentina per il coro americano “Trietsch and Friends“

Ha fatto tappa ad Agrigento la tournée musicale in Sicilia del celebre coro “Trietsch and Fridends Corale” di Dallas nel Texas.

Nella Cattedrale di San Gerlando, gremita di pubblico, gli artisti americani sono stati accolti dai “colleghi” del coro di Santa Cecilia per dare vita a un gemellaggio culturale attraverso un concerto gospel. Il pubblico è stato letteralmente conquistato dalle note eseguite dai due cori. In scaletta anche il solenne inno “Da pacem domine” di Melchiorre Frank, dal forte valore simbolico in un momento tanto drammatico per la nostra storia, caratterizzato dalla guerra in Ucraina.