“Il Gattopardo” rivive con la nuova serie Netflix: nel cast c’è anche la canicattinese Dalila Ricotta

L’attrice canicattinese Dalila Ricotta è nel cast della nuova serie Netflix “Il Gattopardo”. E’ stata scelta per interpretare il ruolo della figlia maggiore del protagonista, il principe di Salina, interpretato da Kim Rossi Stuart

Grande soddisfazione per il sindaco della città e della sua amministrazione per il risultato ottenuto dalla giovane attrice che ha già all’attivo altri progetti importanti come un film per Amazon Prime, girato a Marina di Ragusa, al fianco di Stefania Sandrelli e Nino Frassica.

Per quanto riguarda “Il Gattopardo”, invece, si tratta di una produzione che prevede 6 puntate ed anche in questo caso, non poteva essere altrimenti, le riprese sono state effettuate in Sicilia.

Dalila ha cominciato a recitare da piccolissima, all’istituto comprensivo Giovanni Verga di Canicattì con Serena Bonsangue. Per anni è stata nella compagnia teatrale di Lella Falzone, “La compagnia del tempo relativo”.

Dal 2019 si è trasferita a Roma per studiare cinema ad alti livelli. “Un grosso in bocca al lupo alla nostra Dalila Ricotta - hanno detto l’assessore alla cultura Lillo Ferrante Bannera e la consigliera Federica Manna - che rappresenta un esempio di tenacia, professionalità e determinazione. Solo chi sogna impara a volare. Che tu possa raggiungere i migliori traguardi”.