Il Garden club Valle dei Templi entra a far parte dell’Ugai

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Il Garden club Valle dei Templi, associazione culturale nata ad Agrigento lo scorso febbraio e presieduto da Romina Mancuso Melisenda Giambertoni, è stato accolto nella grande famiglia

dell’UGAI, Unione Garden Club d’Italia che riunisce numerosi club in tutto il territorio nazionale. L’UGAI, costituito a Firenze nel 1968 con lo scopo di promuovere la tutela del territorio e del paesaggio, ha come obiettivo principale la salvaguardia del verde pubblico e privato operando in sinergia anche con associazioni similari all’estero. I soci UGAI sono innanzitutto persone amanti del verde in tutte le sue espressioni e dedite alla conoscenza e alla tutela dell’ambiente naturale: il loro interesse è rivolto a tutto il mondo vegetale e quindi alla conoscenza sia delle specie caratteristiche delle nostre aree che di quelle provenienti da mondi e climi assai diversi. Tra le varie attività organizzate a livello nazionale: conferenze di carattere botanico e culturale, visite a luoghi di interesse naturalistico, viaggi nelle regioni del nostro Paese e all’estero per godere delle diverse realizzazioni di giardini, ma anche per prendere conoscenza e coscienza della natura che ci è affidata.