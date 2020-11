Riapertura galleria Spinasanta, Cartello Sociale: "Ricuce una ferita vera"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

La riapertura della Galleria Spinasanta rappresenta un ulteriore tassello che si aggiunge agli interventi già fatti e a quelli da realizzare nell'ambito di un percorso virtuoso per migliorare la viabilità del territorio. Un percorso condiviso dal Cartello Sociale e dai sindaci dell'agrigentino assieme al vice ministro alle Infrastrutture Giancarlo Cancelleri, sotto il coordinamento sempre vigile del prefetto Maria Rita Cocciufa.

La ritrovata agibilità della Galleria ricuce una ferita che tanti problemi ha determinato, in questo periodo di chiusura, al traffico locale.

Ma il lavoro da fare è ancora lungo ed impegnativo per cui la permanenza del.vice ministro, in questi giorni in Sicilia, consentirà lo svolgimento di appositi incontri nonché la possibilità di effettuare ulteriori sopralluoghi sulle strade statali 640 e 121 dove presto verranno restituiti alla circolazione stradale alcuni tratti di strada. Dopo la riapertura del nuovo viadotto Salso e dello svincolo innesto A19 -Caltanissetta inaugurato martedì scorso, l'incontro tecnico tenuto presso la prefettura di Agrigento, tramite conference call, con Anas e i sindaci interessati si è occupato del collegamento viario Castelvetrano-Gela, un'opera di fondamentale importanza dal respiro strategico e di cui esiste già uno studio di fattibilità, per fare uscire dall'isolamento una vasta area dell'isola che tocca le province di Trapani, Agrigento e Caltanissetta, tutt'ora priva di strade degne del terzo millennio. In seguito un sopralluogo sarà effettuato anche sulla statale 121 che collega Agrigento alla capitale per l'apertura di nuovi tratti in territorio Palermitano.

Altre tessere che man mano si vanno aggiungendo ad un mosaico ambizioso e che consentono di esprimere compiacimento per i risultati fin qui raggiunti e per il metodo di lavoro scelto dal vice ministro, sempre disponibile al confronto con i protagonisti del territorio. Con altrettanto ottimismo si può guardare ai lavori in corso sul viadotto Morandi con delle previsioni di conclusione dei lavori che questa volta risultano maggiormente credibili. Il Cartello Sociale dedica questi risultati, ancora parziali, ai quasi 5.000 cittadini che il 25 gennaio hanno partecipato ad una marcia di riscatto per rivendicare condizioni di vita migliore per il nostro territorio.