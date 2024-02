Il chitarrista saccense Gaetano Guardino a Sanremo con Anto Paga

Villaggio del Festival di Sanremo, sul palco anche un musicista dell'Agrigentino. Si tratta di Gaetano Guardino, che si esibirà il prossimo 9 febbraio insieme al cantante Anto Paga con i Marlù Webboh Vibes.

L'evento si terrà nel parco di Villa Ormond, che per l’occasione si trascorma in un grandissimo palco per interviste, eventi, momenti di gioco aperti al pubblico e momenti di musica. Presenteranno “Vorrei dirti” e “La parte più bella di me”, brani che solo su spotify hanno superato i 35 milioni di riproduzioni in streaming.

Guardino, laureato in chitarra presso il conservatorio statale di musica "G.B. Pergolesi" di Fermo dal 2010 è session man, live performer e producer per diversi artisti della musica italiana e internazionale come Stefano Filipponi - X Factor, Paolo Simoni, Kevin Payne - Amici di Maria De Filippi, Noelia e tanti altri.

Collabora in qualità di autore e compositore per Warner Bros & Discovery di New York per film e spot televisivi. Apre i concerti del “Mondovisione Tour” di Luciano Ligabue allo stadio Olimpico di Roma e allo stadio San Siro di Milano. Partecipa con Paolo Simoni al “Coca Cola Music Summer Festival” andato in onda in prima serata su Canale 5, RTL 102.5 e al “Festival Show” all’Arena di Verona.