Frana in contrada Cantamatino a Siculiana, il sindaco: "Al via gli interventi di messa in sicurezza"

A Siculiana è stato attuato il primo intervento di messa in sicurezza dei fabbricati in contrada Cantamatino a seguito dei recenti fenomeni franosi.

A comunicarlo è il sindaco Giuseppe Zambito: “Da mesi - dice - numerosi nuclei familiari vivono forti disagi per le difficoltà a raggiungere le proprie abitazioni oltre alla naturale apprensione per una situazione molto grave.

Siamo intervenuti con celerità, avvalendoci della competenza di ottimi professionisti, monitorando costantemente la situazione e predisponendo un progetto esecutivo grazie all’ottimo coordinamento dei dirigenti dell’ufficio tecnico comunale, gli ingegneri Vincenzo Piombino e Giovanni Pirrone.

Dopo tanto lavoro, finalmente un primo risultato è stato raggiunto.

La Regione ha finanziato un intervento di somma urgenza a presidio degli edifici in contrada Cantamatino grazie alla fattiva collaborazione del capo dell’ufficio del Genio civile di Agrigento Rino La Mendola che, insieme ai suoi collaboratori, gestirà i lavori.

Il progetto prevede la costruzione di una paratia di pali del diametro di 800 mm , lungo il fronte dei fabbricati, per una lunghezza di 70 m circa, sormontata da una trave di collegamento.

Il complesso sosterrà il terreno nelle immediate adiacenze dei fabbricati, evitando la formazione di nuove nicchie di frana e lo scivolamento del terreno verso valle . Inoltre, sono previsti una serie di drenaggi che favoriranno la fuoriuscita dell’acqua meteorica, diminuendo le spinte sulla paratia.

Questo primo intervento consentirà la messa in sicurezza dei fabbricati, nelle more che si possano realizzare i lavori di consolidamento dell’intero pendio, per il quale è già stato predisposto il progetto esecutivo e si è in attesa del finanziamento".