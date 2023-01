Da Brescia a Lucca Sicula, la fotografa Elena Falletta tra i protagonisti di una mostra alla galleria “Dantebus” a Roma

Dal Nord al profondo Sud coltivando una passione: l’arte del fotografare. Lei è Elena Falletta, 31 anni, mamma di 3 bambini che è riuscita a conquistare la possibilità di esporre in una importante vetrina a livello nazionale: una mostra a tema nella galleria d’arte “Dantebus” a Roma.

I suoi scatti saranno esposti dal 25 gennaio al 5 febbraio.

“Ho cominciato per gioco cominciando a fotografare mia figlia e gli amici - racconta Elena - e poi, giorno dopo giorno, la passione per la fotografia è cresciuta fino a questo importante traguardo che è arrivato decidendo di partecipare ad un concorso per giovani talenti emergenti. Il mio prossimo obiettivo è partecipare ad un contest fotografico a New York e fare carriera nel mondo del professionismo. Nulla è facile ma niente è impossibile”.