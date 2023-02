La nebbia "inghiotte" Agrigento: lo scatto dal duomo è mozzafiato

Una densa foschia si sta riversando su Agrigento e su alcuni dei comuni limitrofi dal tardo pomeriggio di oggi. La nebbia, che arriva dal mare, ha reso la luce lattiginosa e creato degli scenari davvero poco siculi, tanto che in molti, sui social, ormai scherzano apertamente sul fatto di trovarsi a Milano o in Val Padana.

Delle immagini veramente mozzafiato arrivano però da un osservatorio privilegiato come la chiesa di San Gerlando e il palazzo arcivescovile, in uno dei punti più alti della città: ad eccezione del sole che illumina il centro storico, infatti, sembano essere state cancellate via le zone a valle e la zona di Porto Empedocle e Villaseta. Un effetto certamente inusuale ma dal sicuro fascino.

Si ringrazia per le immagini don Giuseppe Pontillo.