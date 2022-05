Formazione professionale, accordo fra Confcommercio ed Eap

Confcommercio Agrigento, rappresentata per l’occasione dal vicepresidente provinciale, Gero Niesi, e dal direttore provinciale, Antonio Giardina, ha presentato a Canicattì, nella sede di Eap (Ente di addestramento professionale), una nuova collaborazione che prevede, in convenzione, l’erogazione di servizi di formazione professionale, con un taglio prettamente aziendale, destinato non solo al territorio agrigentino, ma anche alle province vicine.

Giuseppina Marchese Ragona, referente Eap Canicattì, nel corso dell’incontro ha sottolineato che "attraverso la collaborazione con Confcommercio Agrigento, l’offerta formativa dell’ente di formazione, si arricchisce di una nuova modalità operativa, che supera il rapporto con il singolo lavoratore, ma guarda all’intera struttura aziendale, a cominciare dagli stessi titolari. Infine, ha espresso soddisfazione per l’avvio di questo percorso, foriero di tante nuove opportunità formative dedicate direttamente alle aziende".

"La necessità delle aziende di adeguarsi ai nuovi dettami normativi - dice il vicepresidente di Confcommercio Agrigento, Niesi - deve essere vista come un momento di crescita professionale per ogni titolare di azienda. L’acquisizione di nuove competenze certificate, fornisce strumenti utili per stare sul mercato ed essere più competitivi nel proprio settore".