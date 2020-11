Uno spazio giochi per bimbi disabili a Fontanelle, il comitato avvia raccolta di fondi

Uno spazio giochi accessibile anche ai bambini disabili. E' l'iniziativa del comitato di quartiere "Fontanelle Insieme" che ha scelto di promuovere una raccolta fondi aperta a tutti, "non solo per ragioni economiche, ma, in particolar modo - spiegano gli organizzatori -, per stimolare e rafforzare il senso di appartenenza e di cura attiva degli abitanti nei riguardi del proprio quartiere, avviando un percorso di progettazione partecipata e di condivisione del bene comune stimolando l’ideazione di nuovi progetti in altre zone di Fontanelle".

La prima tappa che sarà avviata, prevede una raccolta fondi attraverso cinque salvadanai decorati dagli stessi bambini e che saranno esposti nelle attività commerciali sotto riportate, per dare a tutti la possibilità di contribuire alla costruzione di questo progetto, anche con un piccolo contributo o per chi preferisce può utilizzare il codice IBAN del Comitato IT 60 Q 07108 16601 000000000616 con la causale “Isola dell’Allegria”.

"Chiunque voglia partecipare - scrivono gli organizzatori - con eventuali sponsorizzazioni può contattarci al numero 351/9433051"

Esercizi Commerciali dove saranno collocati i salvadanai:

- Edicola Tabacchi Genova

- Farmacia Unità d’Italia

- Panificio Russo

- Farmacia Bajo

- Panificio San Nicola

- Lisocart di Lillo Sodano

- Supermercato Max