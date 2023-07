"Verso il Movimento": Fontanelle al centro di un progetto di formazione alla salute

Partirà il 3 agosto, a Fontanelle, il laboratorio "Verso il Movimento", realizzato da "Familia" società cooperativa sociale, in collaborazione con il comitato di quartiere Fontanelle Insieme, la parrocchia San Nicola e l’istituto comprensivo statale “Anna Frank” nell’ambito del progetto Micropolis.

Si tratta di un intervento di promozione alla salute - attraverso azioni di natura educativa, formativa, organizzativa e di collaborazione - rivolto ai bambini dai 3 ai 6 anni e ai loro genitori e curato da personale qualificato.

Il laboratorio a cadenza settimanale, si svolgerà a partire dalle 18 nella palestra della scuola "Anna Frank”, plesso "Vincenzo Reale".

"Si tratta - spiegano gli organizzatori - di un'azione di coinvolgimento territoriale in vista della prossima apertura di un microspazio educativo di quartiere, nell’ambito del progetto Micropolis, che ha l’obiettivo di promuovere un nuovo welfare di comunità, in grado di potenziare i servizi educativi rivolti ai minori e le loro famiglie nei quartieri periferici delle città di Agrigento, Marsala e Mazara del Vallo".

Sarà possibile aderire alle attività del progetto compilando un modulo disponibile nei locali della società "Familia", in via Scarlatti 1, ad Aragona; negli uffici del Servizio sociale del Comune di Fontanelle, nelle scuole e nelle parrocchie della frazione, nella sede delle attività di laboratorio oppure contattando "Familia” ai numeri telefonici 345.2198516 e 0922/37101 o via mail all'indirizzo: familiacoopsociale@gmail.com.