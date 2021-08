Niente fondi del Pnrr per Agrigento, la Uil va all'attacco: "Inaccettabile"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

"E' grave, molto grave che nei contenuti del PNRR, che ha riservato al Mezzogiorno ben 82 miliardi, nulla è stato previsto per la provincia agrigentina. Ancora una volta siamo stati completamente ignorati da Roma e dai nostri politici che sono stati eletti con i voti degli agrigentini. Una grande, l'ennesima, occasione persa che isolerà ulteriormente l'agrigentino".

Il segretario generale della Uil agrigentina, Gero Acquisto, ha molto arrabiato.