Giornata del ricordo delle vittime delle Foibe, intitolata una via a Giuseppe Travali

E' stata intitolata all'aviere Giuseppe Travali, vittima delle Foibe, la via F23 di Aragona.

La cerimonia si è tenuta questa mattina alla presenza delle massime autorità civili e militari nella giornata del ricordo dedicata appunto allo sterminio consumatosi ad opera delle truppe comuniste della ex Jugoslavia in Istria, a Fiume e in Dalmazia.

“Un atto dovuto - dichiara il sindaco. In una giornata così importante a livello nazionale, abbiamo sentito il bisogno, come amministrazione, di compiere un gesto in memoria di un concittadino, Giuseppe Travali aviere dell’Aviazione Nazionale Repubblicana, che in servizio sul fronte goriziano, s’immolò per la difesa dell’ultimo lembo di terra italiana. Aveva 22 quando morì, l’età di un ragazzino”.

Presenti alla cerimonia oltre che numerosi studenti, anche i parenti di Travali.