Protocollo d'intesa tra la Misericordia Casteltermini e centro antiviolenza di Favara

La confraternita Misericordia Casteltermini ha già siglato un protocollo d’intesa con l’associazione “Centro Antiviolenza Gloria” di Favara, per l’istituzione a breve sul territorio comunale di un nuovo sportello dedicato al centro antiviolenza. L’apertura di uno sportello nel territorio di Casteltermini, è un passo importante, riferisce il Governatore della Misericordia Salvatore Scozzari, in quanto costituisce un punto di riferimento per le donne ed i minori vittime di violenza.

L’attività del centro sarà svolta da tre figure professionali (Avvocato, Psicologo e Assistente Sociale) che mettono a disposizione, del tutto gratuito, la loro esperienza e professionalità nel sostenere donne che abbiano subito o subiscono molestie, stalking, maltrattamenti, violenze, oppure in momentanea difficoltà: donne di ogni etnia, religione, cultura, estrazione sociale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il Centro Antiviolenza Gloria di Favara è affiliato al numero nazionale 1522, centro legalmente riconosciuto e iscritto al numero 4262 del registro regionale.