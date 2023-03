Il centro storico diventa un set cinematografico: via alle riprese di "Finding Marta"

Faranno tappa domani, 31 marzo, le riprese in centro città di "Finding Marta” il docu-film firmato da Lorenzo Daniele che punta a fare luce sulla figura dell'attrice Marta Abba, musa ispiratrice del premio Nobel Luigi Pirandello.

La notizia la si ricava da un atto ufficiale, ma poco o nulla connesso alle questioni artistiche: per permettere il lavoro della troupe infatti sarà vietato il traffico in un'ampia area del centro città anche perché nel pomeriggio si svolgerà la via Crucis cittadina.

Saranno infatti inseriti nelle riprese alcuni scorci della vecchia Girgenti, a partire dal teatro intitolato al drammaturgo, mentre già sono state realizzate delle immagini in contrada Caos e nella casa natale di Pirandello.

Ad interpretare Marta Abba sarà Margherita Peluso, originaria di Modica, già abituata a muoversi nell’universo pirandelliano grazie alla sua esperienza in teatro. Ma sarà la vera Marta Abba, di tanto in tanto, a fare delle “incursioni” sullo schermo con filmati d’epoca. A firmare la sceneggiatura è Alessandra Cilio. Il documentario, una volta finito, sarà presentato in Sicilia e a New York.