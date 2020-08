Manutenzione delle strade provinciali, progetti per quasi tre milioni di euro

Quasi tre milioni di euro per la manutenzione delle strade del Libero consorzio comunale di Agrigento. Le risorse serviranno a finanziare due maxi progetti redatti da parte del settore Infrastrutture stradali dell'ex Provincia che sono stati inseriti dall'Assessorato regionale per le Infrastrutture e la Mobilità nella riprogrammazione del Patto per il Sud.

In particolare i lavori riguarderanno la manutenzione straordinaria della Sp 32 Ribera-Cianciana dal km 12+500 al km 19400 (innesto SS 118) e la manutenzione straordinaria e la messa in sicurezza lungo le strade provinciali Sp n. 88 (dalla SP 36 alla SP 47), n. 47 S. Anna-Villafranca, n. 35 A Portella di Sciacca- Lucca Sicula, n. 35 B Lucca Sicula-bivio SS 380, n. NC 24 collegamento esterno Burgio- Lucca Sicula, SPC n. 11 ex consortile Calamonaci-Villafranca, 1.586.500,00 euro.

Una volta emesso il decreto di finanziamento da parte della Regione Siciliana i lavori saranno messi a gara d'appalto.