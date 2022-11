C’è anche l’attore empedoclino Claudio Vasile nel film “War - La guerra desiderata”: tutto pronto per l’uscita nei cinema

Si chiama Claudio Vasile ed è un attore emergente nato a Porto Empedocle. Fa parte del cast del nuovo film di Gianni Zanasi intitolato “War - La guerra desiderata” che, dopo la presentazione al Festival del cinema di Roma, arriverà nelle sale italiane a partire da giovedì 10 novembre.

Tra commedia e fantasia, questo lungometraggio porta sul grande schermo un conflitto bellico tra Italia e Spagna. I protagonisti sono Edoardo Leo e Miriam Leone.

Il film racconta la storia di Tom, studioso di lingue che fa l'allevatore di vongole, e di Lea, terapeuta e figlia del sottosegretario alla Difesa. Le loro vite si incrociano mentre un incidente diplomatico tra Italia e Spagna scatena una guerra a livello europeo.

In particolare Tom si ritrova a fare il lavoro del fratello maggiore che giace in coma dopo un tentato suicidio, probabilmente a causa della difficoltà di fare il proprio lavoro in un paese dove la corruzione e il nepotismo impediscono ogni possibilità di rimanere onesti. Lea, pur essendo la figlia di un ex generale dell'aeronautica diventato viceministro e con un fratello minore soldato, è radicalmente contraria a qualunque conflitto armato. A causa di un episodio di violenza fra ragazzi italiani e spagnoli i due paesi entreranno in guerra.

E proprio nella prima scena del film irromperà il personaggio di Marco interpretato da Claudio Vasile. L’attore empedoclino ha all’attivo diverse esperienze al cinema e in teatro. Nel 2020 ha preso parte al film “Paradise - Una nuova vita” di Davide Del Degani, ma ha anche recitato in "La mafia uccide solo d'estate - La serie" e "Il cacciatore".