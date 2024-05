Ciak nella Valle dei templi, si gira il film “Sbandati” con l’agrigentino Dario Sammartino

Giornata di riprese cinematografiche, oggi, nella Valle dei templi. Si girano infatti alcune scene del film di Maurizio Trapani “Sbandati”, la storia di alcuni soldati dell’esercito italiano costretti a scappare dopo l’armistizio di Cassibile negli anni della seconda guerra mondiale. Uno di questi soldati è interpretato dall’agrigentino Dario Sammartino.

Lui è un artista poliedrico che si divide tra la musica e il cinema. La sua vita è un concentrato di esperienze differenti non solo in Italia. Dario ha lavorato come pizzaiolo a Madrid, poi è passato alla pubblicità fino ad arrivare a far parte di una band che tutt’oggi si esibisce nei locali.

In televisione è stato visto con Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Come cantante è noto soprattutto per i suoi tributi a Elvis Presley che rievoca con la voce e con i movimenti. Infine lo sport in una disciplina non proprio usuale: è stato campione di braccio di ferro, come Sylvester Stallone in “Over the top”, vincendo il Gran Prix di Reggio Calabria. Per partecipare al film “Sbandati”, diretto da Maurizio Trapani, ha rinunciato a fare la comparsa nel nuovo film di Roberto Andò, “L’abbaglio”, che vede protagonisti, ancora una volta dopo “La stranezza”, Ficarra e Picone con Tony Servillo.

Lo scorso mese di febbraio ha anche partecipato alle riprese del videoclip musicale della canzone di Irama "Tu no" in gara al Festival di Sanremo. Le scene in cui appare Dario Sammartino sono state però eliminate nel montaggio finale.