Il film su Pirandello con Ficarra e Picone: al via i casting per reclutare comparse

Dopo le riprese della fiction "Màkari" gli agrigentini avranno un'altra occasione per entrare a far parte di un set cinematografico come comparse. Ma questa volta dovranno spostarsi fuori città e raggiungere Trapani, Erice o Palermo dove si svolgeranno le riprese di "La Stranizza": titolo provvisorio del nuovo film di Roberto Andò che vede protagonisti Ficarra e Picone con Toni Servillo nei panni di Luigi Pirandello.

Il regista palermitano cerca uomini e donne di età compresa tra i 18 e gli 80 anni: basta che siano siciliani. Le selezioni si svolgeranno esclusivamente on line, quindi non sarà necessario sottoporsi al classico "provino" in presenza: le persone idonee saranno valutate esclusivamente in base al materiale fotografico inviato per email alla produzione. Tutto questo per evitare assembramenti e rispettare così le attuali normative imposte dalla pandemia.

Le comparse chieste dal regista sono uomini con capelli pettinabili senza rasature e doppio taglio, donne senza meche, shatush e gel per unghie, uomini e donne senza tatuaggi visibili, uomini e donne con sopracciglia naturali.

Per partecipare bisogna inviare una mail all'indirizzo castingsiciliafilm@gmail.com allegando 2 foto, una in primo piano e l'altra a figura intera con il volto ben visibile. Bisognerà inoltre aggiungere la carta d'identità e la tessera sanitaria (fronte/retro) in corso di validità indicando infine un contatto telefonico.